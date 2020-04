Ospedale San Pio, nessun nuovo positivo dai tamponi ma 14 dai test rapidi (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento -L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato che nella giornata di oggi sono stati processati nr. 16 tamponi, dei quali nr. 3 sono risultati positivi. I tre positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre, sono stati processati n. 32 test rapidi, di cui 14 con esito positivo. L'articolo Ospedale San Pio, nessun nuovo positivo dai tamponi ma 14 dai test rapidi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Il Sorrento Calcio dona mascherine all’ospedale Santa Maria della Misericordia

FdI denuncia la chiusura del reparto Brain Suite all’ospedale Sant’Andrea

Ospedale “Fucito” a Mercato San Severino : 4 tamponi positivi su 167 (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento -L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato che nella giornata di oggi sono stati processati nr. 16, dei quali nr. 3 sono risultati positivi. I tre positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre, sono stati processati n. 32, di cui 14 con esito. L'articoloSan Pio,daima 14 daiproviene da Anteprima24.it.

Federugby : ?? #BuonaPasqua dall'Unione #Rugby San Benedetto, in prima linea per sostenere l’Ospedale Madonna del Soccorso e ges… - reportrai3 : All'ospedale San Gennaro di Napoli, il quarto piano è in disuso. «Volendo, sarebbe tutto pronto per l’ossigenazion… - OfficialASRoma : Andrea Brunori è un neurochirurgo dell'ospedale San Camillo. È un grande tifoso della Roma e ha passato la stessa p… - silvio_grande : @LucaGattuso Milano non è ancora arrivata al top. Altro che ospedale Fiera. Servirà San Siro. Spero di sbagliarmi. - SvSport1 : Calcio, Savona. I Pessimi Elementi donano le colombe al personale dell'ospedale San Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale San Covid19. Altri due decessi all'ospedale San Pio Ottopagine Savona Rugby: 2.200 euro raccolti per il San Paolo e l’iniziativa prosegue

Ottima risposta aIl’iniziativa “100 magliette per il San Paolo” lanciata la settimana scorsa dal Savona Rugby con l’obiettivo di donare tutte le maglie già presenti in magazzino e contemporaneamente ...

Loreto Mare di Napoli, i saluti di Pasqua nell'ospedale Covid19

Le persone ricoverate in ospedale sono 12.026, quelle in terapia intensiva 1174 ... Sei nuovi coronavirus scoperti nei pipistrelli Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati americani ...

Ottima risposta aIl’iniziativa “100 magliette per il San Paolo” lanciata la settimana scorsa dal Savona Rugby con l’obiettivo di donare tutte le maglie già presenti in magazzino e contemporaneamente ...Le persone ricoverate in ospedale sono 12.026, quelle in terapia intensiva 1174 ... Sei nuovi coronavirus scoperti nei pipistrelli Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati americani ...