Ospedale Fiera Milano Video | Noi ci siamo Ma non siamo eroi | è il nostro dovere

BI_Italia : A quattro giorni dall'apertura, i pazienti ricoverati in #Fiera sono tre. Ma manca lo staff per far funzionare l'… - AAtheMerciless : Se, di fatto, l'ospedale allestito in fiera a Milano non ha aggiunto posti in più alla terapia intensiva a cos'altr… - frankiehinrgmc : Senza polemica: qual'è la situazione dell'ospedale d'emergenza in Fiera a Milano? Quanti posti sono attivi? Quanti occupati? Grazie - sergiochiu : RT @Icompetenti: Ospedale fiera di Milano Posti letto promessi: 600 Posti letto creati: 12 Posti letto utilizzati: 3 #FontanaDimettiti - MaildePerrone : RT @Icompetenti: Ospedale fiera di Milano Posti letto promessi: 600 Posti letto creati: 12 Posti letto utilizzati: 3 #FontanaDimettiti -

