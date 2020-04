Nuoto, Federica Pellegrini apre un’asta online con i suoi cimeli sportivi per l’Ospedale di Bergamo (Di sabato 11 aprile 2020) Federica Pellegrini si unisce ai tanti sportivi che in questo momento così particolare per tutti, vista l’emergenza Coronavirus, vogliono dare un segnale di vicinanza e di conforto. Ebbene, ospite della trasmissione su La7 “Otto e mezzo” condotta da Lilli Gruber una decina di giorni fa, la campionessa di Spinea aveva rivelato l’apertura di un’asta online con i suoi cimeli sportivi più importanti con il devoluto che andrà all’Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII. Una bella iniziativa quella della campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero che, come tutti sanno, continuerà a nuotare fino al 2021, visto il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, che si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto. Nella giornata odierna sono arrivate le indicazioni circa la citata asta. Martedì 14 aprile dalle 15.30 alle ... Leggi su oasport Nuoto - Federica Pellegrini apre un’asta online con i suoi cimeli sportivi per l’Ospedale di Bergamo

Nuoto - i 5 motivi per cui Federica Pellegrini può ancora sognare la medaglia alle Olimpiadi 2021

Nuoto - i 5 motivi per cui Federica Pellegrini può ancora sognare la medaglia alle Olimpiadi 2021 (Di sabato 11 aprile 2020)si unisce ai tantiche in questo momento così particolare per tutti, vista l’emergenza Coronavirus, vogliono dare un segnale di vicinanza e di conforto. Ebbene, ospite della trasmissione su La7 “Otto e mezzo” condotta da Lilli Gruber una decina di giorni fa, la campionessa di Spinea aveva rivelato l’apertura di un’astacon ipiù importanti con il devoluto che andrà all’Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII. Una bella iniziativa quella della campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero che, come tutti sanno, continuerà a nuotare fino al 2021, visto il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, che si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto. Nella giornata odierna sono arrivate le indicazioni circa la citata asta. Martedì 14 aprile dalle 15.30 alle ...

OA_Sport : Nuoto, Federica Pellegrini apre un’asta online con i suoi cimeli sportivi per l’Ospedale di Bergamo - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di ventilatori e dispositivi di protezione per l'Ospedale di Bergamo, che bel… - Eurosport_IT : Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di ventilatori e dispositivi di protezione per l'Ospedale di Bergamo, ch… - sportface2016 : Federica #Pellegrini mette all'asta i suoi cimeli, il ricavato andrà all'ospedale di #Bergamo - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Federica Nuoto, Federica Pellegrini: a porte chiuse un gran tempo nei 200 stile libero Sky Sport Nuoto, Federica Pellegrini apre un’asta online con i suoi cimeli sportivi per l’Ospedale di Bergamo

Federica Pellegrini si unisce ai tanti sportivi che in questo momento così particolare per tutti, vista l’emergenza Coronavirus, vogliono dare un segnale di vicinanza e di conforto. Ebbene, ospite ...

Federica Pellegrini, 59 cimeli per l’Ospedale di Bergamo

Federica Pellegrini metterà all’asta i suoi 59 cimeli sportivi per raccogliere ... Un esempio di tenacia la Pellegrini nel nuoto, una delle leggende mondiali del mondo acquatico. Ci sarà allora ...

Federica Pellegrini si unisce ai tanti sportivi che in questo momento così particolare per tutti, vista l’emergenza Coronavirus, vogliono dare un segnale di vicinanza e di conforto. Ebbene, ospite ...Federica Pellegrini metterà all’asta i suoi 59 cimeli sportivi per raccogliere ... Un esempio di tenacia la Pellegrini nel nuoto, una delle leggende mondiali del mondo acquatico. Ci sarà allora ...