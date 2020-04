Natsume Soseki, nel fantastico una forma di rivolta contro i valori Meiji (Di domenica 12 aprile 2020) Concepiti dopo il tanto vagheggiato quanto deludente soggiorno di Natsume Soseki in Inghilterra, e tramati dell’atmosfera fin de siècle nella quale lo scrittore giapponese si era trovato avviluppato fin dal suo arrivo a Londra, i Racconti sospesi nel vuoto, ora pubblicati con inediti da Atmosphere (a cura di Andrea Maurizi e Marco Taddei, pp. 299, € 17,50) risentono del fermento intellettuale e artistico di quel periodo in bilico fra romanticismo e simbolismo. L’inferno di Dante, gli eroi e le eroine … Continua L'articolo Natsume Soseki, nel fantastico una forma di rivolta contro i valori Meiji proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 aprile 2020) Concepiti dopo il tanto vagheggiato quanto deludente soggiorno diin Inghilterra, e tramati dell’atmosfera fin de siècle nella quale lo scrittore giapponese si era trovato avviluppato fin dal suo arrivo a Londra, i Racconti sospesi nel vuoto, ora pubblicati con inediti da Atmosphere (a cura di Andrea Maurizi e Marco Taddei, pp. 299, € 17,50) risentono del fermento intellettuale e artistico di quel periodo in bilico fra romanticismo e simbolismo. L’inferno di Dante, gli eroi e le eroine … Continua L'articolo, nelunadiproviene da il manifesto.

