MotoGP | i grandi duelli | Philipp Island 2000 | dopo 28 anni è tripletta italiana | ma che

Leggi su oasport

(Di sabato 11 aprile 2020) Sono passati ormai quasi vent’da un emozionante duello tra due centauri italiani. Max Biaggi e Loris Capirossi, avvenuto durante il Gran Premio d’Australia del. La sfida tra il romano e l’emiliano metteva in palio, oltre alla vittoria di giornata, anche il Titolo costruttori e si incastonò in unache nella classe regina mancava da tempo immemore., 30 ottobre, ultima gara del campionato. Nella 500cc il Mondiale piloti è già stato vinto matematicamente da Kenny Roberts Jr, a bordo della sua Suzuki. Resta da assegnare il titolo costruttori, per il quale sono in lizza la Yamaha e la Honda, separate da 2 punti. La pole position è stata realizzata dall’Aprilia di Jeremy McWilliams, mentre gli italiani sono tutti attardati. Loris Capirossi scatta quinto, Valentino Rossi ottavo e Max Biaggi ...