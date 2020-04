Morto a 38 anni di Coronavirus | fatale l’addio al fratello deceduto | ora è scomparso

(Di sabato 11 aprile 2020) La famiglia Larotonda di Rapolla, in Basilicata, è stata devastata dal Covid 19. Un effetto domino implacabile: prima Marco, 26a Parma. Poi Pino, vigile urbano di 38, che era andato in Emilia Romagna a marzo proprio per riportare a casa il. Ora è toccato al loro papà, Paolo, 66enne.

Corriere : Morto l’anziano sopravvissuto al Covid-19: aveva compiuto 101 anni - Corriere : Morto l’anziano sopravvissuto al Covid-19: aveva compiuto 101 anni - TgLa7 : E' morto allo Spallanzani di Roma, il poliziotto della scorta di Conte, Giorgio Guastamacchia, aveva 52 anni - Moixus1970 : RT @ultimenotizie: Primo indigeno morto per #coronavirus in #Brasile: si tratta di un adolescente di 15 anni dell'etnia Yanomami, una delle… - Noovyis : (Addio a nonno Alberto, morto a 101 anni dopo aver sconfitto il coronavirus) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

Se mai ci fossero stati dubbi, ecco la realtà: il supporto fisico per i videogiochi non solo è lontano dalla morte spesso pronosticata ... il fisico rappresenta una percentuale di ricavi molto ...In poco meno di un mese, le persone morte con il coronavirus in Piemonte sono aumentate di oltre dieci volte ... Quelle scolastiche: oltre alla normale conclusione delle lezioni, «salteranno» i ...