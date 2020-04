Monti spiega che il MES fu deciso da Berlusconi premier con Giorgia Meloni ministra (Di sabato 11 aprile 2020) L’accordo raggiunto all’Eurogruppo, “pur con diverse ambiguità, è un altro passo in avanti verso una risposta europea alla crisi da Coronavirus”, dopo le misure prese dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. Esordisce cosi’ in un editoriale sul Corriere della Sera l’ex presidente del Consiglio Mario Monti, per il quale a suo avviso “l’Italia non è uscita male dal negoziato” anche se ora “vi è il rischio di un cattivo uso del risultato ottenuto”. Ovvero, “si guardi bene il governo dal fare uso di cio’ che e’ stato ottenuto nel negoziato, il Mes (Meccanismo europeo di stabilita’) a condizioni leggere” e non creda, adesso, “la gretta Europa, di aver fatto qualcosa a favore dell’Italia e degli altri Paesi piu’ colpiti” perche’ ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 aprile 2020) L’accordo raggiunto all’Eurogruppo, “pur con diverse ambiguità, è un altro passo in avanti verso una risposta europea alla crisi da Coronavirus”, dopo le misure prese dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. Esordisce cosi’ in un editoriale sul Corriere della Sera l’ex presidente del Consiglio Mario, per il quale a suo avviso “l’Italia non è uscita male dal negoziato” anche se ora “vi è il rischio di un cattivo uso del risultato ottenuto”. Ovvero, “si guardi bene il governo dal fare uso di cio’ che e’ stato ottenuto nel negoziato, il Mes (Meccanismo europeo di stabilita’) a condizioni leggere” e non creda, adesso, “la gretta Europa, di aver fatto qualcosa a favore dell’Italia e degli altri Paesi piu’ colpiti” perche’ ...

Monti spiega poi che sono questi due “i mantra utilizzati, uno verso il governo e l’altro verso l’Europa”, utilizzati “insidiosamente sia in partiti all’opposizione, Lega e Fratelli d’Italia, sia ...

