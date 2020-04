MES, quanto costa all’Italia il meccanismo Salva Stati? (Di sabato 11 aprile 2020) (TELEBORSA) – Attualmente al centro del dibattito politico, nazionale ed europeo, tra toni accesi e strumentalizzazioni, definito una “trappola” dallo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il meccanismo europeo di stabilità (Mes) figura, in una versione “senza condizioni”, tra gli strumenti contenuti nell’accordo raggiunto dall’Eurogruppo per affrontare l’emergenza covid-19. Misure che, lo ricordiamo, per essere approvate dovranno prima essere discusse nell’ambito del Consiglio europeo del prossimo 23 aprile. L’idea è di avere un solo tipo di condizionalità, uguale per tutti, che leghi l’utilizzo degli aiuti all’emergenza, quindi sufficientemente vaga da non esporre le debolezze di nessun Paese. Sebbene il nuovo meccanismo proposto dall’Eurogruppo non ... Leggi su quifinanza Coronavirus - a quanto pare c’è chi non ha ancora capito : parrucchiere aperto con commessa e cliente - tutti sanzionati

MES, quanto costa all'Italia il meccanismo Salva Stati?

