Mercato Juventus | gaffe sui social dell’attaccante | assist alla dirigenza?

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 aprile 2020) KAIO JORGE– Oltre a lavorare per giocatori d’esperienza laragiona anche in prospettiva. I bianconeri seguono con molto interesse il giovane crack brasiliano Kaio Jorge, con quest’ultimo protagonista di unasui. La Juve resta vigile anche se l’ultimo tweet cancellato dal calciatore suscita qualche perplessità. Indizio dio malinteso? Kaio Jorge Juve:dell’attaccante Secondo quanto riferito da Calcio.com lavorrebbe accelerare i tempi per portare a Torino la nuova stella del calcio carioca. Suiperò spunta un’enigmatica frase dell’attaccante: “Sto imparando l’inglese”. Leggi anche:, pronti a ricominciare: CR7 e compagni verso il ritorno in Italia Molti hanno pensato a un imminente trasferimento in Premier, ma ciò che ha lasciato ...