Medicina e cura coronavirus | la clorochina fa crollare i ricoveri a Medicina! Funziona la

Leggi su oasport

(Di sabato 11 aprile 2020) In un articolo apparso sul “Corriere di Bologna” si tracciano i primi risultati dellea domicilio con la clorichina a: si parla di un crollo dei, dato che in un solo caso su 170 è stato necessario l’ospedale. Nell’articolo sono state riportate le dichiarazioni del dottor Antonio Maestri, che ha affermato: “Il nostro approccio è empirico, sarà la scienza a dare risposte su questo farmaco“. Rilanciando l’articolo su Facebook, Maestri ha spiegato: “L’idrossiè un vecchio antimalarico oggi usato perre l’artrite reumatoide per il suo effetto di regolazione del sistema immunitario; ha anche attività antivirale. Per il momento su 180 trattati abbiamo sospeso la terapia in 2 persone per allungamento del QT. Mai riscontrate aritmie, soprattutto ventricolari, ...