Mara Venier, niente videomessaggio a Italia Si: Liorni spiega perchè (Di sabato 11 aprile 2020) Italia Si, nessun videomessaggio da Mara Venier. Marco Liorni: “Farà gli auguri a Domenica In” Quasi tutti i conduttori della prima rete nella puntata speciale di Italia Si di oggi, sabato 11 aprile 2020, vigilia di Pasqua, hanno inviato un videomessaggio per fare gli auguri di Pasqua ai telespettatori. Tuttavia il pubblico non ha potuto fare a meno di notare l’assenza del messaggio di una delle regine di Rai1, nonché signora della domenica: trattasi di Mara Venier, da due stagioni rientrata in Rai dalla porta principale, ottenendo con Domenica In un successo inarrestabile. E a spiegare la ragione dell’assenza del suo messaggio è stato proprio il padrone di casa di Italia Si Marco Liorni che, terminata la messa in onda dei videomessaggi degli altri conduttori, ha chiarito: “Mara Venier farà gli auguri al pubblico direttamente in ... Leggi su lanostratv Domenica In - tenero gesto di Mara Venier a Pasqua : le anticipazioni

Domenica In - tenero gesto di Mara Venier a Pasqua : le anticipazioni

Mara Venier fa un balletto ai fornelli - ma qualcosa va storto (Di sabato 11 aprile 2020)Si, nessunda. Marco: “Farà gli auguri a Domenica In” Quasi tutti i conduttori della prima rete nella puntata speciale diSi di oggi, sabato 11 aprile 2020, vigilia di Pasqua, hanno inviato unper fare gli auguri di Pasqua ai telespettatori. Tuttavia il pubblico non ha potuto fare a meno di notare l’assenza del messaggio di una delle regine di Rai1, nonché signora della domenica: trattasi di, da due stagioni rientrata in Rai dalla porta principale, ottenendo con Domenica In un successo inarrestabile. E are la ragione dell’assenza del suo messaggio è stato proprio il padrone di casa diSi Marcoche, terminata la messa in onda dei videomessaggi degli altri conduttori, ha chiarito: “farà gli auguri al pubblico direttamente in ...

Asiacpp : RT @BenjieFede: Ci vediamo domani pomeriggio su Rai Uno in diretta a Domenica In con Mara Venier per un’intervista speciale e un po’ di mus… - emmeio : @carmelitadurso Carmelita ti mostri al naturale? A chi ti sei ispirata? A Mara Venier? Lascia sta non potrai mai e… - proudlovatjc : Io non posso più vivere senza i tramonti di Mara lineetta Venier - GiufuDe : @RaiUno x Mara Venier. Guarda la foto!!! Mammaaaaaaaaaa ?? - infoitcultura : Domenica In, tenero gesto di Mara Venier a Pasqua: le anticipazioni -