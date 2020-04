“Mai votato il Mes. Conte attacca per sviare l’attenzione da ciò che non va”, replica la Meloni (Di sabato 11 aprile 2020) Vista l’eccezionalità del caso (come quello di un discorso alla nazione), non potendo usufruire di altrettanta platea, Georgia Meloni replica agli attacchi del premier Conte attraverso le telecamere del Tg5: “Penso che quanto accaduto ieri, con un premier che usa la tv di Stato non per raccontare cosa fa il governo ma per attaccare l’opposizione senza contraddittorio e possibilità di replica, sia una cosa mai avvenuta nella nostra democrazia”. “Solo menzogne sul nostro conto, mai votato il Mes” “E oltretutto lo ha fatto per dire menzogne sul nostro conto. Ha detto che nel 2012, quando è stato firmato il Mes, io ero ministro, ma nel 2012 anche i muri sanno che al governo c’era Monti. Quindi, Conte è stato davvero molto scorretto e scomposto. L’abbiamo detto mille volte, ovviamente io il Mes non l’ho ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 aprile 2020) Vista l’eccezionalità del caso (come quello di un discorso alla nazione), non potendo usufruire di altrettanta platea, Georgia Meloniagli attacchi del premierattraverso le telecamere del Tg5: “Penso che quanto accaduto ieri, con un premier che usa la tv di Stato non per raccontare cosa fa il governo ma perre l’opposizione senza contraddittorio e possibilità di, sia una cosa mai avvenuta nella nostra democrazia”. “Solo menzogne sul nostro conto, maiil Mes” “E oltretutto lo ha fatto per dire menzogne sul nostro conto. Ha detto che nel 2012, quando è stato firmato il Mes, io ero ministro, ma nel 2012 anche i muri sanno che al governo c’era Monti. Quindi,è stato davvero molto scorretto e scomposto. L’abbiamo detto mille volte, ovviamente io il Mes non l’ho ...

M5S_Europa : Il #MES è stato votato dai VECCHI PARTITI, ma al governo adesso c’è il #M5S e noi non lo attiveremo MAI. A questa… - borghi_claudio : Ma chi l'ha detto che bisogna mettere il veto se non ci sono gli eurobond? Ma chi l'ha detto che la fregatura SURE… - clastella2017 : RT @italianfirst2: Neppure @NicolasMaduro si sarebbe mai permesso di attaccare le opposizioni (nel 2012 non governava il CDX) come ha fatto… - MaxCudera : RT @francofontana43: Non mi pentirò mai abbastanza per aver votato questo cialtrone. Errai due volte, alle elezioni comunali di Roma e poi… - lucianadc90 : RT @irene_bizzarri: I bugiardi siete voi che credete ancora alle cazzate di salvini e meloni. Conte non ha mai detto che salvini ha votato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mai votato Coronavirus: Trizzino (M5S), 'è rischioso andare in Parlamento ma non mi tiro indietro' Affaritaliani.it