Luciano Pellicani, punto di riferimento degli antitotalitari d’Italia (Di sabato 11 aprile 2020) Se si dovessero ricordare l’attività scientifica, le opere pubblicistiche e la carriera accademica di Luciano Pellicani, morto oggi all’età di 80 anni, occorrerebbero molte pagine. I volumi del sociologo e storico delle dottrine politiche erano state apprezzate da Giovanni Sartori come quelle dell’accademico italiano più originale, colto e anticonformista. Direttore di “Mondoperaio” nella seconda metà degli anni ’70, la stagione in cui il socialismo italiano recuperò la tradizione umanistica, libertaria ed autonoma dal catto-comunismo berlingueriano e dal filo- sovietismo, Pellicani, docente alla LUISS di Roma, aveva contribuito al dibattito pubblico con una serie di studi di impronta laica, socialista, e soprattutto antitotalitaria. Basta ricordare solo alcuni titoli “Dalla società chiusa alla ... Leggi su huffingtonpost Morto Luciano Pellicani - ex direttore di Mondoperaio e collaboratore di Craxi (Di sabato 11 aprile 2020) Se si dovessero ricordare l’attività scientifica, le opere pubblicistiche e la carriera accademica di, morto oggi all’età di 80 anni, occorrerebbero molte pagine. I volumi del sociologo e storico delle dottrine politiche erano state apprezzate da Giovanni Sartori come quelle dell’accademico italiano più originale, colto e anticonformista. Direttore di “Mondoperaio” nella seconda metàanni ’70, la stagione in cui il socialismo italiano recuperò la tradizione umanistica, libertaria ed autonoma dal catto-comunismo berlingueriano e dal filo- sovietismo,, docente alla LUISS di Roma, aveva contribuito al dibattito pubblico con una serie di studi di impronta laica, socialista, e soprattuttoa. Basta ricordare solo alcuni titoli “Dalla società chiusa alla ...

Capezzone : Addolorato per la morte di Luciano Pellicani, testimone della possibilità, anche a sinistra, di un pensiero anticom… - AnnalisaChirico : Luciano Pellicani, tra i più importanti sociologi italiani, anticomunista quando esserlo costava solitudine umana&p… - xulnet : RT @marcovaleriolp: Luciano Pellicani è morto. Sociologo, uno dei più grandi e anticonformisti intellettuali contemporanei (anche per quest… - masstrovato : RT @marcovaleriolp: Luciano Pellicani è morto. Sociologo, uno dei più grandi e anticonformisti intellettuali contemporanei (anche per quest… - FondazioneG : Luciano Pellicani studioso della civiltà liberale e dei suoi nemici -