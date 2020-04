Luciana scomparsa a Roma | nuovo avvistamento | la soluzione del giallo potrebbe essere

Leggi su urbanpost

(Di sabato 11 aprile 2020)Martinellinews: sarebbe vicino ad una, secondo quanto trapela, ilrelativo alla misteriosa sparizione della 27enne insegnante, nonché volontaria in un canile della Muratella, di cui non si hanno più notizie dalla notte del 4 aprile scorso.Martinelli: lite con i familiari prima di sparire, l’indiscrezione Ritrovata la sua auto al Flaminio grazie alla segnalazione fatta da un telespettatore di Chi l’ha visto?, infatti, gli inquirenti avrebbero finalmente trovato una pista investigativa da seguire. Le chiavi della vettura erano sul sedile, e pare che la vettura fosse parcheggiata nei pressi del circolo Canottieri Lazio, poco distante dall’istituto in cuiinsegna. Secondo quanto il Corriere.it scrive, inoltre,prima di sparire avrebbe avuto un diverbio con i familiari e lo scorso ...