Luca Casarini: "Il Governo ritiri il decreto sulla chiusura dei porti" (Di sabato 11 aprile 2020) L'attivista della ong Mediterranea Saving Humanitas segue l'appello lanciato dal papa. "Il decreto è disumano, presto torneremo in mare", dichiara Luca Casarini. Luca Casarini segue l'appello lanciato dal Papa e lo ringrazia per l'appogio che ha fornito. L'attivista della ong Mediterranea Saving Humanitas è stato intervistato da Huffington Post e ha svelato le sue intenzioni.

Caso Mare Jonio - la procura di Agrigento ha chiesto archiviazione per Luca Casarini

pietroraffa : Il Papa scrive a Luca Casarini - capo missione della Ong Mediterranea ed ex leader dei Disobbedienti - una bellissi… - francagiansol : Papa Francesco scrive a Luca Casarini, ex leader dei centri sociali: «Conta sempre su di me» - robinit66 : RT @Gianmar26145917: Migranti, #PapaFrancesco scrive a #Casarini: «Luca, caro fratello, grazie» 'Compagni di merende' #stopONG #portichiusi… - ennio30264481 : RT @Mimosa13Me: Infermieri e medici,no vero? Che vergogna questo Papa - Davide27862 : RT @VittorioDeSant7: NON SCRIVE A CASARINI. MA AL DELINQUENTE CASARINI Papa Francesco scrive all'ex leader dei centri sociali Luca Casarin… -