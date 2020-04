Lorenza Lei, ora un grande balzo in avanti tecnologico per i giovani (Di sabato 11 aprile 2020) Un ‘grande balzo in avanti' tecnologico per le nuove generazioni, con un investimento sulla banda larga, sui computer per i ragazzi e sulla formazione degli insegnanti: è questa la sfida che lancia per il dopo-coronavirus Lorenza Lei, ProRettore e docente dell'Università telematica eCampus ed ex direttore generale della Rai. Una sfida in cui, avverte, “allo Stato si dovranno affiancare le grandi aziende”. Dal suo osservatorio di un ateneo online con più di 30 mila iscritti, la Lei indica in un'intervista all'AGI la strada per trasformare l'insegnamento a distanza obbligato di queste settimane in una nuova opportunità per tutta la scuola e per i giovani. “La tecnologia a questo punto è fondamentale”, ha osservato la Lei, laureatasi in Antropologia Filosofica con una tesi sull'Intelligenza ... Leggi su agi Lorenza Lei - ora 'un grande balzo in avanti' tecnologico per i giovani (Di sabato 11 aprile 2020) Un ‘inper le nuove generazioni, con un investimento sulla banda larga, sui computer per i ragazzi e sulla formazione degli insegnanti: è questa la sfida che lancia per il dopo-coronavirusLei, ProRettore e docente dell'Università telematica eCampus ed ex direttore generale della Rai. Una sfida in cui, avverte, “allo Stato si dovranno affiancare le grandi aziende”. Dal suo osservatorio di un ateneo online con più di 30 mila iscritti, la Lei indica in un'intervista all'AGI la strada per trasformare l'insegnamento a distanza obbligato di queste settimane in una nuova opportunità per tutta la scuola e per i giovani. “La tecnologia a questo punto è fondamentale”, ha osservato la Lei, laureatasi in Antropologia Filosofica con una tesi sull'Intelligenza ...

Notiziedi_it : Lorenza Lei, ora ‘un grande balzo in avanti’ tecnologico per i giovani - contribuenti : Lorenza Lei, ora 'un grande balzo in avanti' tecnologico per i giovani - zazoomblog : Lorenza Lei ora un grande balzo in avanti tecnologico per i giovani - #Lorenza #grande #balzo #avanti - fisco24_info : Lorenza Lei, ora 'un grande balzo in avanti' tecnologico per i giovani : Un ‘grande balzo in avanti' tecnologico pe… - di_lorenza : @GiaccardiChiara Che bel pensiero. Ho sempre pensato che i compleanni dei figli siano un po' anche festa della mam… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenza Lei Lorenza Lei, ora un grande balzo in avanti tecnologico per i giovani AGI - Agenzia Italia Lorenza Lei, ora 'un grande balzo in avanti' tecnologico per i giovani

Un ‘grande balzo in avanti’ tecnologico per le nuove generazioni, con un investimento sulla banda larga, sui computer per i ragazzi e sulla formazione degli insegnanti: è questa la sfida che lancia ...

Tracce dal silenzio, presentazione del libro

La scrittrice riminese Lorenza Ghinelli presenta live il libro “Tracce del silenzio” (Marsilio ... ma una notte una musica la sveglia: è una canzone vecchissima che lei non ha mai conosciuto.

Un ‘grande balzo in avanti’ tecnologico per le nuove generazioni, con un investimento sulla banda larga, sui computer per i ragazzi e sulla formazione degli insegnanti: è questa la sfida che lancia ...La scrittrice riminese Lorenza Ghinelli presenta live il libro “Tracce del silenzio” (Marsilio ... ma una notte una musica la sveglia: è una canzone vecchissima che lei non ha mai conosciuto.