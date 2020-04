Lorella Cuccarini a Italia Si: “Paese piegato, ma che ce la farà” (Di sabato 11 aprile 2020) Italia Si, il messaggio di Lorella Cuccarini ai telespettatori: “Questo meraviglioso Paese è piegato, ma ce la farà” Anche Lorella Cuccarini è intervenuta nel video mandato in onda da Marco Liorni a Italia Si, attraverso il quale molti conduttori di Rai 1 hanno inviato un proprio messaggio di auguri e di speranza, in occasione delle festività pasquali, per tutti gli Italiani all’ascolto. La co-conduttrice de La vita in diretta si unisce al coro: La Pasqua quest’anno diventa un’occasione di speranza per la rinascita di questo meraviglioso Paese, che è piegato ma ce la farà. Lorella Cuccarini, l’augurio per la Pasqua a Italia Si: “Un momento di grande resurrezione spirituale” La co-conduttrice de La vita in diretta Lorella Cuccarini è intervenuta nel video di auguri per i telespettatori a ... Leggi su lanostratv Lorella Cuccarini - la conduttrice non riesce a digerire le indiscrezioni di queste ultime ore

Lorella Cuccarini e Alberto Matano : a rischio la prima parte di diretta

“Ho nascosto mia figlia…” : La vita in diretta - Lorella Cuccarini stupita dalla confessione della sua ospite (Di sabato 11 aprile 2020)Si, il messaggio diai telespettatori: “Questo meraviglioso Paese è, ma ce la farà” Ancheè intervenuta nel video mandato in onda da Marco Liorni aSi, attraverso il quale molti conduttori di Rai 1 hanno inviato un proprio messaggio di auguri e di speranza, in occasione delle festività pasquali, per tutti glini all’ascolto. La co-conduttrice de La vita in diretta si unisce al coro: La Pasqua quest’anno diventa un’occasione di speranza per la rinascita di questo meraviglioso Paese, che èma ce la farà., l’augurio per la Pasqua aSi: “Un momento di grande resurrezione spirituale” La co-conduttrice de La vita in direttaè intervenuta nel video di auguri per i telespettatori a ...

zazoomblog : Lorella Cuccarini la conduttrice non riesce a digerire le indiscrezioni di queste ultime ore - #Lorella #Cuccarini… - zazoomnews : “Ho nascosto mia figlia…”: La vita in diretta Lorella Cuccarini stupita dalla confessione della sua ospite -… - Noovyis : (Brutto colpo per Lorella Cuccarini: la voce che circola in queste ore) Playhitmusic - - KontroKulturaa : “Ho nascosto mia figlia...”: La vita in diretta, Lorella Cuccarini stupita dalla confessione della sua ospite - - zazoomnews : Platinette su Alberto Matano-Lorella Cuccarini: “Si è lasciata andare a…” - #Platinette #Alberto #Matano-Lorella -