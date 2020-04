L'ordinanza della Lombardia: librerie e cartolerie rimangono chiuse (Di sabato 11 aprile 2020) Alessandro Ferro Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza che vieta la riapertura di librerie e cartolerie contrariamente a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Conte e contenuto nel nuovo Dpcm. La motivazione risiede nella particolare condizione lombarda, epicentro della pandemia La Regione Lombardia va controcorrente e non riapre le librerie: nonostante quanto previsto dal Dpcm firmato ed annunciato da Conte in diretta tv nazionale, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza in base alla quale "il commercio al dettaglio di articoli di carta, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati". Tutto chiuso I negozi, quindi, resteranno con le saracinesche abbassate. Secondo quanto raccolto da Adnkronos, i libri ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - ordinanza della Lombardia : restano chiuse librerie e cartolerie

Ultime Notizie dalla rete : ordinanza della Coronavirus, ordinanza Regione Lombardia: ecco le limitazioni in vigore fino al 3 maggio IL GIORNO Coronavirus: Lombardia non riapre le librerie, ‘libri solo nei supermercati’

“Il commercio al dettaglio di articoli di carta, articoli di cartoleria e forniture per ufficio; libri; fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”, si legge ...

Per rispettare le misure precauzionali legate al Coronavirus, secondo quanto dispone l’ordinanza della regione Lombardia, sono sospese tutte le attività che prevedano “riunioni” in luogo pubblico: ...

