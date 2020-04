L’Italia supera i centomila contagi Continua il calo dei ricoveri Quasi 20mila le

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) L’Italia hato ida Coronavirus (100.269), con un incremento, rispetto a ieri, di 1.996 nuovi malati (erano 1.396). Il dato è stato fornito, questa sera, nel corso della consueta conferenza stampa al Dipartimento della Protezione Civile. Ma calano ancora, per l’ottavo giorno consecutivo, iin terapia intensiva: 3.381 le degenze in corso, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, indi 28 rispetto a ieri. Deimalati, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno rispetto a venerdì) e 68.744 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Sono, invece, 32.534 le persone guarite, 2.079 in più sempre rispetto a ieri, e 19.468 le vittime, con un aumento, sempre rispetto a ieri, di 619 decessi (erano 570). Il numero deiati totali dal coronavirus in ...