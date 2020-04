La veglia pasquale di Papa Francesco | “Oggi è il giorno del silenzio | l’ora più buia”

(Di sabato 11 aprile 2020)celebra, in una basilica di San Pietro deserta a causa dell'emergenza Coronavirus, la. Parlando delle sofferenze che oggi sta attraversando l'umanità, definendo quello di oggi come "ildel" e il momento che stiamo vivendo come quello in cui è arrivata "l'ora più buia".

vaticannews_it : #11aprile #PreghiamoInsieme Veglia Pasquale #pasqua2020 'Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava… - antoniospadaro : Sera della Veglia Pasquale qui a #Roma. La luce del tramonto sia segno dell’alba che giunge dopo aver attraversato… - RaiUno : Su #Rai1 in mondovisione dalla Basilica di San Pietro i riti della #Pasqua con #PapaFrancesco: - questa sera… - piovonopensieri : Impressionante, significativo, spirituale - TherAsiaOnlus : RT @vaticannews_it: #11aprile #PreghiamoInsieme Veglia Pasquale #pasqua2020 'Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le c… -

Per Papa Francesco oggi “è il giorno del grande silenzio”, è il momento in cui è arrivata “l’ora più buia”. Il pontefice, durante la veglia pasquale in una basilica di San Pietro deserta per ...Manca davvero pochissimo all’inizio della Veglia Pasquale che sarà celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, come sappiamo senza fedeli per Coronavirus. Sarà però sicuramente una ...