La veglia pasquale di Francesco | È il giorno del silenzio | l' ora più buia

(Di sabato 11 aprile 2020) Il pontefice parla in una San Pietro ancora una volta deserta per la pandemia di coronavirus. "Privilegiare sempre la vita, basta guerra e aborti"

Nella veglia della notte di Pasqua, Francesco ricorda che “Dio è fedele” e non ci abbandona. “Non abbiate paura, non temete: ecco l’annuncio di speranza. È per noi, oggi. Sono le parole che Dio ci ...Il Sabato Santo, un ponte tra il Venerdì in cui si ricorda la Passione del Signore e la Pasqua, è un giorno ancora di mestizia ma anche di attesa. Si aspetta, in silenzio, per rivivere lo sgomento deg ...