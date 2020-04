La passione di Cristo: Jim Caviezel fu colpito da un fulmine durante le riprese del film (Di sabato 11 aprile 2020) Jim Caviezel, Gesù ne La passione di Cristo, fu colpito da un fulmine durante le riprese e subì svariati infortuni che l'attore riuscì ad incanalare abilmente nella sua performance. Jim Caviezel, celebre principalmente per aver interpretato Gesù ne La passione di Cristo di Mel Gibson, ha descritto in un'intervista la sua esperienza relativa ad un incidente avvenuto sul set, l'attore fu colpito da un fulmine durante le riprese della scena intitolata "Il Discorso della Montagna". Caviezel si trovava nei pressi di Roma, insieme all'assistente regista Jan Michelini, quando il fulmine colpì l'ombrello di quest'ultimo bruciandogli le dita e scaricando corrente elettrica anche sull'interprete di Gesù: "Improvvisamente mi illuminai come un albero di Natale! Stavo facendo il Sermone sulla montagna e sapevo che un fulmine mi avrebbe colpito circa quattro ... Leggi su movieplayer La passione di Cristo : stasera su Nove il film di Mel Gibson

