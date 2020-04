La Grecia ha pochi morti e contagi da COVID-19: hanno seguito subito il modello Italiano (Di sabato 11 aprile 2020) La Grecia era considerato uno dei paesi che avrebbe subito maggiori conseguenze durante la pandemia da Coronavirus, invece, nonostante il sistema sanitario precario e un crollo dell’economia notevole, il numero dei morti e dei contagi da COVID-19 è molto limitato. Come mai? La spiegazione è da ricercare nel comportamento del Primo Ministro Kyriakos Mitsotaki, che ha svolto da subito il suo lavoro senza perdere tempo ispirandosi al modello Italiano. A spiegarlo è infatti un ricercatore dell’Imperial College, Filippos Filippidis che spiega: “La Grecia è stata, in un certo senso fortunata ad assistere al dramma mentre avveniva in un Paese, l’Italia, che Atene sente vicino, simile e familiare. L’Europa non ha preso sul serio il caso cinese perché “troppo lontano” e “troppo differente”. Invece, per ... Leggi su bigodino Coronavirus - Caso Grecia : perché ha così pochi morti e contagi in Europa

