La Colomba Pasquale | il dolce di Pasqua dall’origine misteriosa

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 11 aprile 2020) Laè uno dei dolci tipici della. Se è chiaro il significato simbolico del volatile che, secondo la religione cristiana, richiama pace, salvezza e Resurrezione; incerte è l’origine del. Si narra, ad esempio, che nell’Alto Medioevo, il monaco irlandeseno, con i suoi compagni di preghiera, si trovava a passare in Nord Italia, nel Regno longobardo, proprio a due passi da Pavia. Qui i pellegrini vennero ricevuti con tutti gli onori dalla regina Teodolinda che, pensando di far cosa gradita, fece servire un pranzo sontuoso a base di selvaggina pregiata. Era tempo di Quaresima e il devoto, che mai si sarebbe sognato di mangiar carne, disse di voler benedire il cibo prima di consumarlo. Durante il rito, le carni si trasformarono in candide colombe di pane, facendo comprendere alla regina la sua gaffe e ...