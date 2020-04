Jaime Lorente contro la vicina di casa: "Vende mie foto ai giornali. Da oggi la paparazzo io" (Di sabato 11 aprile 2020) Avete presente Jaime Lorente, quel bel ragazzo conosciuto ai più per essere l'interprete del ruolo di Denver nella fortunata serie Netflix La casa di Carta - della quale soltanto pochi giorni fa è uscita la quarta stagione? L'attore, anche protagonista della serie Netfix Elite, sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia della collega Maria Pedraza, con la quale è fidanzato da tempo. I due, come forse già saprete, convivono da un paio di anni a Madrid, e anche tramite le loro Instagram Story, in questi giorni di reclusione, stanno mostrando ai fan qualche piccolo aneddoto che li accomuna. Jaime e Maria, sempre molto riservati e restii a pubblicare momenti della loro vita privata sui social, nelle ultime settimane hanno però più volte scherzato insieme, riprendendosi a vicenda e condividendo online brevi scene di normalissima ... Leggi su blogo (Di sabato 11 aprile 2020) Avete presente, quel bel ragazzo conosciuto ai più per essere l'interprete del ruolo di Denver nella fortunata serie Netflix Ladi Carta - della quale soltanto pochi giorni fa è uscita la quarta stagione? L'attore, anche protagonista della serie Netfix Elite, sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia della collega Maria Pedraza, con la quale è fidanzato da tempo. I due, come forse già saprete, convivono da un paio di anni a Madrid, e anche tramite le loro Instagram Story, in questi giorni di reclusione, stanno mostrando ai fan qualche piccolo aneddoto che li accomuna.e Maria, sempre molto riservati e restii a pubblicare momenti della loro vita privata sui social, nelle ultime settimane hanno però più volte scherzato insieme, riprendendosi a vicenda e condividendo online brevi scene di normalissima ...

iloveyou30OO : Non so se invidiare di più Maria Pedraza per la sua infinita bellezza o per il fatto che stia passando la quaranten… - __APEREGINA : La mia unpopular opinion di oggi è che Jaime Lorente aka Naño di Élite è un po’ feo per i miei gusti, non mi piace… - bexpretty : Josh Dallas, Rebecca Mader, Conrad Ricamora, Pedro Alonso, Jaime Lorente, Lucy Davis - disinnescare_ : RT @girlscandoit_: tutta la mia invidia va a maria pedraza che è in quarantena con jaime lorente - girlscandoit_ : tutta la mia invidia va a maria pedraza che è in quarantena con jaime lorente -

Una simpatica rivincita quella che si è preso Jaime Lorente, Denver ne La Casa di Carta, nei confronti della sua vicina, che da giorni venderebbe sue foto ai giornali. "Da oggi, il reportage lo faccio ...

3Jaime Lorente de La casa di carta si sfoga duramente contro una sua vicina di casa su Instagram – ecco cosa è successo Jaime Lorente furioso contro la sua vicina di casa. L’attore spagnolo, noto per ...

