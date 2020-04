Italia Si, Massimiliano Ossini: “Momento che non dimenticheremo mai” (Di sabato 11 aprile 2020) Massimiliano Ossini, messaggio per Pasqua a Italia Si: “Momento che non dimenticheremo mai Durante la puntata di oggi, 11 aprile, di Italia Si moltissimi volti di Rai 1 hanno voluto salutare i telespettatori inviando i loro messaggi di auguri e soprattutto di speranza per questa particolare Pasqua in cui il mondo è blindato per la pandemia del coronavirus. Il conduttore di Linea Bianca da Marco Liorni in realtà ha lanciato un messaggio di auguri che va al di là della fede cristiana infatti ha ammesso: “Il momento che stiamo vivendo non lo dimenticheremo mai ma l’augurio che voglio fare oggi è che questa sia la Pasqua di ognuno, indipendentemente dalla propria fede religiosa.” Linea Bianca, Massimiliano Ossini messaggio di speranza a Italia Si: “Guardiamo al futuro” Massimiliano Ossini recentemente ha parlato di questo ... Leggi su lanostratv Massimiliano Gallo chi è | carriera e vita privata dell’attore italiano (Di sabato 11 aprile 2020), messaggio per Pasqua aSi: “Momento che nonmai Durante la puntata di oggi, 11 aprile, diSi moltissimi volti di Rai 1 hanno voluto salutare i telespettatori inviando i loro messaggi di auguri e soprattutto di speranza per questa particolare Pasqua in cui il mondo è blindato per la pandemia del coronavirus. Il conduttore di Linea Bianca da Marco Liorni in realtà ha lanciato un messaggio di auguri che va al di là della fede cristiana infatti ha ammesso: “Il momento che stiamo vivendo non lomai ma l’augurio che voglio fare oggi è che questa sia la Pasqua di ognuno, indipendentemente dalla propria fede religiosa.” Linea Bianca,messaggio di speranza aSi: “Guardiamo al futuro”recentemente ha parlato di questo ...

Gli auguri di buona Pasqua da Fdi: Iacobucci e Panetta consegnano le colombe a Protezione Civile, forze dell'ordine e sanitari

I dirigenti locali di Fratelli d'Italia hanno scelto di augurare una buona pasqua donando, tramite il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci e il dirigente Alessandro Panetta, le colombe a ...

