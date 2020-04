Il Paradiso delle Signore | Roberto Alpi a Tv Soap | “Sposando Adelaide | Achille ha

Leggi su tvsoap

(Di sabato 11 aprile 2020) Negli episodi della quarta stagione de Il, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere l’avvocatoRavasi, un uomo con non troppi scrupoli che, per interesse, è riuscito a sposare la contessadi Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Joshua e Denise lasciano il Fürstenhof! Inizia la 16^ stagione…A prestargli il volto è, che il pubblicoconosce anche per via di CentoVetrine e Un Posto al Sole. Noi di Tvl’abbiamo incontrato per fargli qualche domanda. Salve,. Da qualche mese è entrato nel cast de Il. Com’è stata questa nuova esperienza? Sì, grazie al mio nuovo impegno con laho potuto rincontrare colleghi. Con alcuni, in passato, ho lavorato anche in teatro. ...