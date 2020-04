Il manoscritto di Hey Jude venduto all’asta per 910mila dollari (Di sabato 11 aprile 2020) Un foglio di carta su cui Paul McCartney ha scritto a mano le parole della famosa canzone 'Hey Jude' è stato venduto per 910mila dollari in un'asta organizzata in occasione del 50mo anniversario della separazione dei Beatles. Il manoscritto faceva parte di 250 lotti legati al mitico gruppo britannico offerti online dalla casa californiana Julien's Auctions a fan e collezionisti di tutto il mondo, 50 anni dopo il giorno della loro separazione.Tra questi chitarre, vinili rari, oggetti autografati: McCartney aveva scritto 'Hey Jude' dopo un'altra rottura: quella del suo compagno di band John Lennon con la sua prima moglie Cynthia, a seguito delle sue infedeltà con l'artista giapponese Yoko Ono. La canzone, intesa a confortare il figlio di Lennon, Julian durante il divorzio dei suoi genitori, era originariamente intitolata 'Hey Jules'. Tra le altre grandi vendite del giorno: ... Leggi su ilfogliettone Il manoscritto di “Hey Jude” dei Beatles venduto per più di 900mila dollari

