Il Coronavirus sopravvive nel frigorifero: ecco come disinfettarlo (Di sabato 11 aprile 2020) In questo periodo di pandemia che ha toccato anche tristemente il nostro Paese, da Nord a Sud, l’igiene e la pulizia sanno di assoluto imperativo! Ma in molti si chiedono se sia bene anche lavare il cibo e il frigo, disinfettandolo con cura. E’ davvero necessario farlo? L’igiene, imperativo numero uno Abbiamo ormai compreso tutti … L'articolo Il Coronavirus sopravvive nel frigorifero: ecco come disinfettarlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - il virologo Cristanti : “Sopravvive in frigorifero per una settimana in queste condizioni”

Pomeriggio 5 - il virologo Andrea Crisanti a Barbara D’Urso : “Il coronavirus sopravvive in frigorifero 7-8 giorni. Ecco in quali condizioni”

Coronavirus - Marco Lutzu dona “kit di sopravvivenza’ alle aziende : «Copywriting essenziale per ripartire» (Di sabato 11 aprile 2020) In questo periodo di pandemia che ha toccato anche tristemente il nostro Paese, da Nord a Sud, l’igiene e la pulizia sanno di assoluto imperativo! Ma in molti si chiedono se sia bene anche lavare il cibo e il frigo, disinfettandolo con cura. E’ davvero necessario farlo? L’igiene, imperativo numero uno Abbiamo ormai compreso tutti … L'articolo Ilnelproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Cosa fare con la spesa - ProntoPCBaveno : RT @Corriere: Cosa fare con la spesa - francedon5 : RT @Corriere: Cosa fare con la spesa - helenajaneczek : RT @RobiVil: Un messaggio chiaro, basati su dati scientifici ('Has mild coronavirus', no trasmissione da asintomatici, no 'virus nell'aria'… - GianfRomanazzi : RT @RobiVil: Un messaggio chiaro, basati su dati scientifici ('Has mild coronavirus', no trasmissione da asintomatici, no 'virus nell'aria'… -