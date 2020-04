Il bollettino dell’11 aprile sul Coronavirus: 152.271 contagiati di cui 32.538 guariti e 19.468 morti (Di sabato 11 aprile 2020) I dati aggiornati della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di sabato 11 aprile. Stando a quanto reso noto da Angelo Borrelli, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 152.271 contagiati (4694 in più rispetto a ieri, +1992 casi attivi) di cui 32.538 guariti (2.083 in più di ieri) e 19.468 morti (619 in più di ieri). Leggi su fanpage Bollettino ufficiale coronavirus dell’11/03/2020 ore 18 : 00. (Di sabato 11 aprile 2020) I dati aggiornati della Protezione civile sui contagi dain Italia di sabato 11. Stando a quanto reso noto da Angelo Borrelli, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 152.271(4694 in più rispetto a ieri, +1992 casi attivi) di cui 32.538(2.083 in più di ieri) e 19.468 morti (619 in più di ieri).

