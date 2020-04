Hurtado Roma, parla l’agente: «Nessuna chiamata dai giallorossi» (Di sabato 11 aprile 2020) Hurtado non è mai stato vicino alla Roma: ecco le parole dell’agente del venezuelano che smontano l’ipotesi di trattativa Jan Hurtado non è stato vicino alla Roma, bensì alla Juve. Queste le parole del suo agente a Radio la Red. «Era molto amico di De Rossi, abitavano vicini a Buenos Aires e lo portava tutti i giorni agli allenamenti. Dalla Roma non ho ricevuto chiamate e dal Boca non mi hanno riferito contatti. Dalla Juventus, invece, è arrivato qualcuno a chiedere di lui. Il giocatore comunque vuole giocare al Boca». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Hurtado alla Roma?/ Calciomercato - il giovane venezuelano è un possibile vice-Dzeko (Di sabato 11 aprile 2020)non è mai stato vicino alla: ecco le parole dell’agente del venezuelano che smontano l’ipotesi di trattativa Jannon è stato vicino alla, bensì alla Juve. Queste le parole del suo agente a Radio la Red. «Era molto amico di De Rossi, abitavano vicini a Buenos Aires e lo portava tutti i giorni agli allenamenti. Dallanon ho ricevuto chiamate e dal Boca non mi hanno riferito contatti. Dalla Juventus, invece, è arrivato qualcuno a chiedere di lui. Il giocatore comunque vuole giocare al Boca». Leggi su Calcionews24.com

