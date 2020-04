“Ho bisogno di altro vino”: la richiesta della mamma 82enne alla figlia dalla finestra (Di sabato 11 aprile 2020) Va a trovare la mamma per sapere cosa prenderle al supermercato in questi giorni di isolamento e la vede alla finestra con un cartello: “Ho bisogno di altro vino”. Così Annette Muller, di 82 anni, ha fatto capire chiaro e tondo alla figlia Kelly cosa le mancava davvero in questi giorni. Siamo in Ontario ed è stata proprio Kelly a raccontare tutto a Today: “Sono andata a trovarla, dopo averle chiesto se le serviva qualcosa. Mi aspettava con ansia alla finestra”. Oltre 200mila le condivisioni ottenute dal post con la foto che Kelly ha pubblicato sui social. “Lei è tutto per noi. E sì, le ho preso quello che voleva”, ha commentato la figlia. L'articolo “Ho bisogno di altro vino”: la richiesta della mamma 82enne alla figlia dalla finestra proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Stefania Sandrelli rivela : “Ho bisogno di lavorare per vivere”

Il disperato appello di Stefania Sandrelli : “Ho pochi soldi - ho bisogno di lavorare per…”

Stefania Sandrelli in difficoltà : “Ho bisogno di lavorare per vivere - ho perso tre lavori” (Di sabato 11 aprile 2020) Va a trovare laper sapere cosa prenderle al supermercato in questi giorni di isolamento e la vedecon un cartello: “Hodivino”. Così Annette Muller, di 82 anni, ha fatto capire chiaro e tondoKelly cosa le mancava davvero in questi giorni. Siamo in Ontario ed è stata proprio Kelly a raccontare tutto a Today: “Sono andata a trovarla, dopo averle chiesto se le serviva qualcosa. Mi aspettava con ansia”. Oltre 200mila le condivisioni ottenute dal post con la foto che Kelly ha pubblicato sui social. “Lei è tutto per noi. E sì, le ho preso quello che voleva”, ha commentato la. L'articolo “Hodivino”: laproviene da Il Fatto Quotidiano.

marattin : Vado a dormire perché domani, con calma, ci saranno un bel po’ di cose da dire sull’accordo raggiunto all’Eurogrupp… - Corriere : «Ho bisogno di altro vino»: il messaggio dell’82enne Annette è un inno alla gioia di vi... - HuffPostItalia : 'Ho bisogno di altro vino'. La richiesta di una 82enne alla figlia conquista i social - IperCherie : Ti prego Giuseppi consentici almeno la corsetta quotidiana perchè qua stiamo diventando delle palle di lardo. Ho bi… - thetruelast : ho bisogno di qualcuno che mi faccia le sopracciglia per bene, perchè ok che me le faccio da sola con la pinzetta m… -