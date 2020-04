Haiti, pochi posti letto e medici. E gli aiuti arrivano da Cuba e Cina (Di sabato 11 aprile 2020) Alla popolazione di Haiti non resta che attendere l’ennesima catastrofe. Dopo il terremoto del 2010 con le sue circa 200mila vittime, il devastante uragano Matthew del 2016 e la tremenda epidemia di colera, dovuta alla negligenza delle truppe di occupazione Onu, che ha ucciso circa 10mila persone contagiandone oltre 800mila, il Covid-19 è solo l’ultima delle tempeste perfette. Da quando il 19 marzo il presidente Jovenel Moïse, sopravvissuto a mesi di rivolte popolari grazie all’incrollabile appoggio Usa, ha annunciato i … Continua L'articolo Haiti, pochi posti letto e medici. E gli aiuti arrivano da Cuba e Cina proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 aprile 2020) Alla popolazione dinon resta che attendere l’ennesima catastrofe. Dopo il terremoto del 2010 con le sue circa 200mila vittime, il devastante uragano Matthew del 2016 e la tremenda epidemia di colera, dovuta alla negligenza delle truppe di occupazione Onu, che ha ucciso circa 10mila persone contagiandone oltre 800mila, il Covid-19 è solo l’ultima delle tempeste perfette. Da quando il 19 marzo il presidente Jovenel Moïse, sopravvissuto a mesi di rivolte popolari grazie all’incrollabile appoggio Usa, ha annunciato i … Continua L'articolo. E glidaproviene da il manifesto.

Alla popolazione di Haiti non resta che attendere l’ennesima catastrofe ... E in una realtà in cui solo il 23% della popolazione ha accesso ad acqua e sapone, anche lavarsi spesso le mani è un lusso ...

