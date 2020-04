Gualtieri | 600 euro saranno erogati la prossima settimana

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 aprile 2020) “So che in queste ore all’Inps si stanno erogando finalmente i 600che dovrebbero esseretutti entro la. Latranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente”. Così il ministro dell’Economia Robertoal Tg3. “Il decreto di aprile sarà molto più consistente di quello di marzo e daremo risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus”.“Stiamo lavorando molto intensamente e le banche laavranno le regole di ingaggio” di Sace per la garanzia sulle imprese più grandi che potranno essere attivate “entro fine mese”, ha detto il ministro sottolineando come per i prestiti fino a 25milail Fondo sta “già erogando migliaia di ...