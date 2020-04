Grazie al cuore dei lettori: Consegnato il vostro assegno da 3 milioni (Di sabato 11 aprile 2020) Enrico Pazzali Consegnato ieri al Pirellone dai direttori Sallustri e Feltri l'assegno di tre milioni di euro In primis voglio ringraziare i direttori Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri che attraverso il Giornale e Libero hanno contribuito alla raccolta fondi per la realizzazione del padiglione ospedaliero a Fieramilanocity al Portello.Naturalmente, ringrazio i molti lettori, persone, famiglie e aziende, che hanno donato in modo molto significativo al raggiungimento dell'obiettivo dei tre milioni. Queste donazioni sono una ulteriore prova della generosità degli italiani, sempre disponibili quando c'è da dare una mano in drammatiche situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo.Oggi l'ospedale al Portello può operare anche Grazie a questa iniziativa assunta dalle due testate d'intesa con la Fondazione Fiera Milano, che testimonia quello spirito di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Berlusconi a Putin : "Grazie di cuore per quanto hai fatto per Italia"

Coronavirus - Berlusconi a Putin : “Grazie di cuore per quanto hai fatto per Italia”

Coronavirus - Cristiano Malgioglio esulta per l'aiuto di Cuba : "Cuore straordinario - grazie a tutti i medici" (Di sabato 11 aprile 2020) Enrico Pazzaliieri al Pirellone dai direttori Sallustri e Feltri l'di tredi euro In primis voglio ringraziare i direttori Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri che attraverso il Giornale e Libero hanno contribuito alla raccolta fondi per la realizzazione del padiglione ospedaliero a Fieramilanocity al Portello.Naturalmente, ringrazio i molti, persone, famiglie e aziende, che hanno donato in modo molto significativo al raggiungimento dell'obiettivo dei tre. Queste donazioni sono una ulteriore prova della generosità degli italiani, sempre disponibili quando c'è da dare una mano in drammatiche situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo.Oggi l'ospedale al Portello può operare anchea questa iniziativa assunta dalle due testate d'intesa con la Fondazione Fiera Milano, che testimonia quello spirito di ...

crocerossa : Grazie di cuore per il supporto. Insieme ce la faremo! ? - DarioNardella : La distribuzione delle #mascherine a Firenze non si ferma, neanche a Pasqua e Pasquetta. Grazie di cuore a tutti i… - crocerossa : 'Grazie per il vostro lavoro silenzioso e diligente. Il mio cuore è con voi. Sono orgogliosa della #CroceRossa'.… - CasaLettori : RT @CasaLettori: Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Oscar Wilde Vancouver #MiConsigliUnLibro a #CasaLettori… - Rebeka80721106 : Certamente torneremo ad ammirare queste straordinarie opere d'arte. Grazie di cuore, carissimo Luigi??? -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie cuore Grazie al cuore dei lettori: Consegnato il vostro assegno da 3 milioni il Giornale Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Grazie a un accordo tra L’Amministrazione Comunale ... si contano 7 morti in più con i decessi registrati agli ospedali di Padova (1), Verona Borgo Roma (1), Vittorio Veneto (1), Trecenta (1), ...

Anziani in quarantena senza luce, ci pensano i vigili del fuoco. Il sindaco Piva: «Uomini fantastici»

Questi sono uomini fantastici, con un grande cuore ma anche con una grande testa preparata ad affrontare qualsiasi situazione con razionalità, intelligenza ed in alcuni casi con tanto coraggio come ...

Grazie a un accordo tra L’Amministrazione Comunale ... si contano 7 morti in più con i decessi registrati agli ospedali di Padova (1), Verona Borgo Roma (1), Vittorio Veneto (1), Trecenta (1), ...Questi sono uomini fantastici, con un grande cuore ma anche con una grande testa preparata ad affrontare qualsiasi situazione con razionalità, intelligenza ed in alcuni casi con tanto coraggio come ...