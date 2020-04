Gianni Morandi indossa la mascherina “egoista”, è polemica (Di sabato 11 aprile 2020) Gianni Morandi ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra con una mascherina con filtro Ffp2 e valvola, soprannominata “egoista” che permette di non infettarsi ma non protegge gli altri. La foto ha fatto scoppiare la polemica sui social. Sono tante le critiche e i commenti negativi che hanno invaso il post del cantante, recentemente ha pubblicato su sui social una foto che lo ritrae con una mascherina bianca con valvola rossa che funge da protezione per l’emergenza covid-19. “Abituiamoci a vederci tutti così…”, ha scritto Gianni Morandi nella didascalia che fa corredo alla foto in cui indossa la mascherina. Il dispositivo, secondo il luminare della chirurgia ortopedica dell’ospedale Rizzoli di Bologna è da classificare tra quelle “egoiste” ... Leggi su bigodino “Sei solo un egoista…” : Gianni Morandi - piovono accuse sul cantante - ecco cosa è successo [FOTO]

“Egoista” - Gianni Morandi sommerso dagli insulti per questa foto : notate qualcosa di strano?

