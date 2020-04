Emergenza Covid-19, il parroco di San Marco in Lamis piange “Era un evento per ringraziare la Madonna” (Di sabato 11 aprile 2020) Il parroco Don Matteo Ferro che ha organizzato l’evento del venerdì Santo a San Marco in Lamis dove erano presenti in piazza circa 200 persone tra cui il Sindaco, si è scusato. Don Matteo parroco dell’Addolorata di San Marco in Lamis ha detto che l’evento era stato organizzato “per ringraziare la Madonna”. Il parroco ha detto che: “Ora sono confuso e amareggiato e spero che passi tutto. Cerchiamo di smorzare i toni, la nostra San Marco è bella e piena di fede. Non ci aspettavamo che la gente si riversasse in strada. In precedenza, avevo già detto categoricamente no all’idea di una processione. Chi mi vuole condannare è libero di farlo, l’importante è che si sappia che è stato fatto tutto in buona fede”. Leggi su baritalianews Coronavirus - la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta fa marcia indietro

Emergenza covid-19 - De Luca proroga la zona rossa nel Comune di Lauro

Coronavirus - il Commissario Arcuri : “La fine è ancora lontana - nella fase 2 Covid Hospital e App. L’emergenza terminerà col vaccino” (Di sabato 11 aprile 2020) IlDon Matteo Ferro che ha organizzato l’del venerdì Santo a Sanindove erano presenti in piazza circa 200 persone tra cui il Sindaco, si è scusato. Don Matteodell’Addolorata di Saninha detto che l’era stato organizzato “per ringraziare la Madonna”. Ilha detto che: “Ora sono confuso e amareggiato e spero che passi tutto. Cerchiamo di smorzare i toni, la nostra Sanè bella e piena di fede. Non ci aspettavamo che la gente si riversasse in strada. In precedenza, avevo già detto categoricamente no all’idea di una processione. Chi mi vuole condannare è libero di farlo, l’importante è che si sappia che è stato fatto tutto in buona fede”.

davidealgebris : Penso accordo Euro gruppo sia serio e fair. Slogan li lascio agli ignoranti. Italia per emergenza COVID può spender… - Agenzia_Ansa : Circolare del ministro dell'Interno Lamorgese ai prefetti. Dall'emergenza #COVID-19 rischio gravi tensioni sociali:… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta… - SPettirossi : RT @cittadiassisi: ???? BUONI SPESA ???? Disponibile modulistica richieste online - PMTerredargine : #PLnotizieutili ...dal Comune di #Campogalliano numeri per emergenza #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Coronavirus, la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa Il Fatto Quotidiano Covid19, bufera sull’ospedale di Siracusa, “contagiati marito e moglie infermieri” svela la Cisl

"emergenza sanitaria non diventi sociale" 18:05Coronavirus, in Sicilia boom di tamponi (2.631): 62 positivi, diminuiscono i ricoverati 17:59Oroscopo del giorno domenica 12 aprile 2020 17:59Tpl Sicilia ...

Tablet agli ospiti del COVID Hospital Santa Lucia per comunicare con i parenti

Da alcuni giorni, gli ospiti della struttura Covid S. Lucia della Asl di Rieti ... L’iniziativa, volta a supportare gli ospiti, molti dei quali disorientati e provati dall’emergenza in corso, è ...

"emergenza sanitaria non diventi sociale" 18:05Coronavirus, in Sicilia boom di tamponi (2.631): 62 positivi, diminuiscono i ricoverati 17:59Oroscopo del giorno domenica 12 aprile 2020 17:59Tpl Sicilia ...Da alcuni giorni, gli ospiti della struttura Covid S. Lucia della Asl di Rieti ... L’iniziativa, volta a supportare gli ospiti, molti dei quali disorientati e provati dall’emergenza in corso, è ...