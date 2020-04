Emergenza Covid-19, alla conferenza protezione civile l’annuncio del Prof. Alberto Villani “Il vaccino sarà pronto e commercializzato in tempi record” (Di sabato 11 aprile 2020) Secondo quanto riferito durante la quotidiana conferenza stampa della protezione civile il vaccino sarà commercializzato e distribuito in tempi molto ristretti da record. A dirlo è stato il Professore Alberto Villani che ha affermato: “il vaccino sta andando a tempi di record. Probabilmente saranno straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto“. Il Professore ha anche detto che ad autunno il vaccino antinfluenzale sarà mai come quest’anno importantissimo. Il Professore ha detto che per commercializzare un vaccino, di solito passano da due ai tre anni ma in questo caso “avverrà molto prima“. Il Professore ha ripetuto che fino a quando non ci sarà il vaccino l’unica arma contro il virus sarà il distanziamento sociale: “la distanza e i comportamenti corretti sono l’unico vero ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 a Bari - la straziante lettera di una figlia alla madre deceduta al Don Guanella

Emergenza Covid-19 - il parroco di San Marco in Lamis piange “Era un evento per ringraziare la Madonna”

Coronavirus - la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta fa marcia indietro (Di sabato 11 aprile 2020) Secondo quanto riferito durante la quotidianastampa dellail vaccino sarà commercializzato e distribuito in tempi molto ristretti da record. A dirlo è stato ilessoreVillani che ha affermato: “il vaccino sta andando a tempi di record. Probabilmente saranno straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto“. Ilessore ha anche detto che ad autunno il vaccino antinfluenzale sarà mai come quest’anno importantissimo. Ilessore ha detto che per commercializzare un vaccino, di solito passano da due ai tre anni ma in questo caso “avverrà molto prima“. Ilessore ha ripetuto che fino a quando non ci sarà il vaccino l’unica arma contro il virus sarà il distanziamento sociale: “la distanza e i comportamenti corretti sono l’unico vero ...

davidealgebris : Penso accordo Euro gruppo sia serio e fair. Slogan li lascio agli ignoranti. Italia per emergenza COVID può spender… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta… - Agenzia_Ansa : Circolare del ministro dell'Interno Lamorgese ai prefetti. Dall'emergenza #COVID-19 rischio gravi tensioni sociali:… - 79_Alessio : RT @Viminale: #Milano: migliaia di mascherine sequestrate dalla @poliziadistato. Le forze dell'ordine impegnate contro chi sfrutta l'emerge… - GrNet_Italia : #CARABINIERI CARABINIERI • Re: Emergenza da COVID-19. Riconoscimento lesioni traumatiche e vittime del dovere… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19: contatti e informazioni Regione Lombardia Coronavirus in Italia: Arcuri: "Antidoto al virus sono i nostri comportamenti". Zaia: "Il lock dwn non c'è più"

Il commissario per l'emergenza: "Non possiamo sbagliare i tempi di uscita dalla fase1: bisogna stare a casa". Il ministro della Salute: ...

Emergenza coronavirus | UFFICIALE: torneo cancellato!

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l'assalto ad un top player dalla Premier: Allegri può aiutare i bianconeri Un momento particolare quello vissuto dal calcio ...

Il commissario per l'emergenza: "Non possiamo sbagliare i tempi di uscita dalla fase1: bisogna stare a casa". Il ministro della Salute: ...Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l'assalto ad un top player dalla Premier: Allegri può aiutare i bianconeri Un momento particolare quello vissuto dal calcio ...