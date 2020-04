Emergenza Covid-19 a Bari, la straziante lettera di una figlia alla madre deceduta al Don Guanella (Di sabato 11 aprile 2020) Centro Anziani Opera Don Guanella Bari: Grazie! Mamma è morta il 9 aprile, dopo pochi giorni di malattia. Aveva novantasei anni e patologie non da poco: la sera, quando l’ accompagnavo nella stanza, la salutavo con una frase che era diventata un ritornello augurale: “Ciao, mamma, ci vediamo domani, se Dio vuole” e immancabilmente aggiungevo: “Vuole, vuole”. A quelle parole il lampo di un sorriso le illuminava per un momento lo sguardo e con lei sorridevano gli operatori pronti a prepararla per la notte, che coglievano l’intenzione velatamente scaramantica del mio saluto. Sì, perchè mamma era da tempo ospite del Centro Anziani Don Guanella di Bari ed io, un po’ scherzando, un po’ sul serio, dicevo alle persone con cui avevo modo di parlare: “Siamo qui dal 2013”, volendo significare che con mamma ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - il parroco di San Marco in Lamis piange “Era un evento per ringraziare la Madonna”

Coronavirus - la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta fa marcia indietro

Emergenza covid-19 - De Luca proroga la zona rossa nel Comune di Lauro (Di sabato 11 aprile 2020) Centro Anziani Opera Don Guanella: Grazie! Mamma è morta il 9 aprile, dopo pochi giorni di malattia. Aveva novantasei anni e patologie non da poco: la sera, quando l’ accompagnavo nella stanza, la salutavo con una frase che era diventata un ritornello augurale: “Ciao, mamma, ci vediamo domani, se Dio vuole” e immancabilmente aggiungevo: “Vuole, vuole”. A quelle parole il lampo di un sorriso le illuminava per un momento lo sguardo e con lei sorridevano gli operatori pronti a prepararla per la notte, che coglievano l’intenzione velatamente scaramantica del mio saluto. Sì, perchè mamma era da tempo ospite del Centro Anziani Don Guanella died io, un po’ scherzando, un po’ sul serio, dicevo alle persone con cui avevo modo di parlare: “Siamo qui dal 2013”, volendo significare che con mamma ...

davidealgebris : Penso accordo Euro gruppo sia serio e fair. Slogan li lascio agli ignoranti. Italia per emergenza COVID può spender… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa. Poi la giunta… - Agenzia_Ansa : Circolare del ministro dell'Interno Lamorgese ai prefetti. Dall'emergenza #COVID-19 rischio gravi tensioni sociali:… - gualtierieurope : RT @Tg3web: Il Consiglio Europeo del prossimo 23 aprile dovrà dire l'ultima parola sugli strumenti anti-crisi dell'Ue. Su questo, e su altr… - Torrechannelit : Ercolano – Emergenza COVID-19, nessun nuovo contagio sul territorio cittadino -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Coronavirus, la Sardegna in piena emergenza Covid dà il via libera alla cementificazione della costa Il Fatto Quotidiano Coronavirus Svezia, le indicazioni ai medici: “80enni esclusi dalla terapia intensiva”

ROMA – Se dovessero cominciare a scarseggiare i posti in terapia intensiva in Svezia per l’emergenza coronavirus i medici dovranno escludere le persone di 80 anni e quelle di 60-70 che hanno altre ...

Sicilia blindata a Pasqua, De Luca: "Banca dati sospesa"

Leggi minuto per minuto tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Sicilia FINE DELLA DIRETTA DI LIVESICILIA 20.04 - Non va sospeso il provvedimento con il quale il Dipartimento di ...

ROMA – Se dovessero cominciare a scarseggiare i posti in terapia intensiva in Svezia per l’emergenza coronavirus i medici dovranno escludere le persone di 80 anni e quelle di 60-70 che hanno altre ...Leggi minuto per minuto tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Sicilia FINE DELLA DIRETTA DI LIVESICILIA 20.04 - Non va sospeso il provvedimento con il quale il Dipartimento di ...