Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di sabato 11 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 11 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. oggi ci sono stati 1996 nuovi contagiati, per un totale di 100.269 persone attualmente positive. Di questi 3381 sono in terapia intensiva, -116 rispetto a ieri. Da registrare purtroppo 619 morti per un totale di 19468. I guariti oggi sono 2079 in più rispetto a ieri per un totale di 32534. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 In Usa il Coronavirus fa strage di poveri - la Spagna migliora : a che punto è l’emergenza nel mondo

Pavia - morto per Coronavirus il medico Vincenzo Emmi : era tornato al lavoro per l'emergenza

Dalla consueta conferenza stampa della Protezione Civile sono arrivati i dati odierni dell'emergenza Coronavirus in Italia: l'aggiornamento dei dati racconta di un aumento del numero di nuovi casi

Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. "Il virus non e' stato ancora sconfitto, e' ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada"

Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. "Il virus non e' stato ancora sconfitto, e' ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada"