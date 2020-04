Elena Santarelli piange a Italia Si e chiede scusa: “Sono umana” (Di sabato 11 aprile 2020) Italia Si, Elena Santarelli commossa in diretta: “scusate, sono un essere umano” Non è riuscita a trattenere le lacrime Elena Santarelli alla fine della puntata di Italia Si di oggi, sabato 11 aprile 2020. Il padrone di casa Marco Liorni, prima di salutare il pubblico, ha infatti parlato delle persone che saranno costrette a trascorrere la Pasqua lontano dai loro cari, citando proprio lei. Liorni ha infatti detto: “Come te, Elena…”. Dunque Elena Santarelli, commossa, ha spiegato: scusate, siamo esseri umani, non sempre riusciamo a controllarci. Io cerco di essere sempre molto positiva, ma la domanda che mi pongo, come tutti, è sempre la stessa: quando finirà tutto questo? “Pensando a quando sarà tutto finito, immagino i miei figli che corrono in contro ai nonni e si abbracciano” ha poi aggiunto, sottolineando anche: ... Leggi su lanostratv Elena Santarelli - “segreto” svelato : nessuno se l’aspettava così

Elena Santarelli - avete mai visto dove abita? Casa semplice ma chic

Soleil Stasi pungente contro Elena Santarelli : “Sei solo invidiosa” (Di sabato 11 aprile 2020)Si,commossa in diretta: “te, sono un essere umano” Non è riuscita a trattenere le lacrimealla fine della puntata diSi di oggi, sabato 11 aprile 2020. Il padrone di casa Marco Liorni, prima di salutare il pubblico, ha infatti parlato delle persone che saranno costrette a trascorrere la Pasqua lontano dai loro cari, citando proprio lei. Liorni ha infatti detto: “Come te,…”. Dunque, commossa, ha spiegato:te, siamo esseri umani, non sempre riusciamo a controllarci. Io cerco di essere sempre molto positiva, ma la domanda che mi pongo, come tutti, è sempre la stessa: quando finirà tutto questo? “Pensando a quando sarà tutto finito, immagino i miei figli che corrono in contro ai nonni e si abbracciano” ha poi aggiunto, sottolineando anche: ...

LoreVero9 : Comunque Elena Santarelli è veramente bella!!!? - FetishItaliano : Vi conviene seguire Elena Santarelli.. @elenasantarelli #fetish #feet #piedi #italy #barefeet #heels #tacchi… - marcellorota1 : @Costanzo @elenasantarelli Ma chi è Elena Santarelli? - bnotizie : Soleil Stasi al vetriolo contro Elena Santarelli: `Hater invidiosa e frustrata` - saudadearya : catfight soleil vs karina cascella/elena santarelli non so che pensare -