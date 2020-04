Droni, motovedette ed esercito: la Pasqua blindata nella perla della costiera (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Vietato spostarsi. Un imperativo, in tempi di Covid-19, che potrebbe essere messo a dura prova dalle festività Pasquali soprattutto in località a forte richiamo turistico come la penisola sorrentina. Proprio per evitare tentazioni, soprattutto per proprietari di seconde case o per quanti vorrebbero trascorrere qualche ora fuori casa, per una gita fuorilegge, a Sorrento e in tutta l’area sono state disposte imponenti misure anti assembramento. In campo, i militari dell’esercito Italiano, appartenenti al raggruppamento “Campania”, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia metropolitana e Polizia locale, oltre alla Guardia costiera, che ha predisposto specifici controlli sulle spiagge e lungo le coste. “In particolare a Sorrento abbiamo avviato, a partire da oggi e fino alla fine del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Vietato spostarsi. Un imperativo, in tempi di Covid-19, che potrebbe essere messo a dura prova dalle festivitàli soprattutto in località a forte richiamo turistico come la penisola sorrentina. Proprio per evitare tentazioni, soprattutto per proprietari di seconde case o per quanti vorrebbero trascorrere qualche ora fuori casa, per una gita fuorilegge, a Sorrento e in tutta l’area sono state disposte imponenti misure anti assembramento. In campo, i militari dell’Italiano, appartenenti al raggruppamento “Campania”, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia metropolitana e Polizia locale, oltre alla Guardia, che ha predisposto specifici controlli sulle spiagge e lungo le coste. “In particolare a Sorrento abbiamo avviato, a partire da oggi e fino alla fine del ...

