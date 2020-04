Dopo il messaggio del Papa, l'Ong va all'attacco: "Ora riaprite i porti" (Di sabato 11 aprile 2020) Cristina Verdi Dopo l'endorsement del pontefice, il capo missione dell'Ong Mediterranea, Luca Casarini, chiede la revoca il decreto che stabilisce la chiusura dei porti: "Il governo ora ascolti Papa Francesco" Dopo il messaggio di Papa Francesco, Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea Saving Humans va all’attacco del governo e in un’intervista all’Huffington Post chiede all’esecutivo di ascoltare le parole del pontefice e "ritirare il decreto" con cui i titolari di quattro dicasteri, Interno, Trasporti, Salute ed Esteri, hanno deciso di chiudere i porti italiani per l’impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza per i migranti, a causa dell’epidemia di Covid-19. "È un decreto disumano, che tra l’altro conferma l’egemonia culturale della destra sovranista e permette all’Italia di fare ... Leggi su ilgiornale Via Crucis - il Papa lancia un messaggio di speranza per credenti e non. E prepara il ‘dopo’

Paolo Ciavarro realtà stravolta | Il messaggio sconvolgente dopo il GF Vip

“Sarà come vedere sorgere il giorno dopo una lunga notte” : il messaggio del Vescovo Aiello (Di sabato 11 aprile 2020) Cristina Verdil'endorsement del pontefice, il capo missione dell'Ong Mediterranea, Luca Casarini, chiede la revoca il decreto che stabilisce la chiusura dei: "Il governo ora ascoltiFrancesco"ildiFrancesco, Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea Saving Humans va all’del governo e in un’intervista all’Huffington Post chiede all’esecutivo di ascoltare le parole del pontefice e "ritirare il decreto" con cui i titolari di quattro dicasteri, Interno, Tras, Salute ed Esteri, hanno deciso di chiudere iitaliani per l’impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza per i migranti, a causa dell’epidemia di Covid-19. "È un decreto disumano, che tra l’altro conferma l’egemonia culturale della destra sovranista e permette all’Italia di fare ...

e_danise : RT @PatriziaRametta: I SERVIZI USA DI BASE IN ITALIA HANNO MANDATO UN MESSAGGIO A #TRUMP I cinesi, dopo i vari salamelecchi della Via della… - FinoGinofino : RT @PatriziaRametta: I SERVIZI USA DI BASE IN ITALIA HANNO MANDATO UN MESSAGGIO A #TRUMP I cinesi, dopo i vari salamelecchi della Via della… - GigiGx : #Mattarella trolla tutti: si pensava parlasse della replica Salvini/Meloni dopo il messaggio di Conte. E invece ha… - pietro30199674 : RT @PatriziaRametta: I SERVIZI USA DI BASE IN ITALIA HANNO MANDATO UN MESSAGGIO A #TRUMP I cinesi, dopo i vari salamelecchi della Via della… - Piero42395724 : RT @PatriziaRametta: I SERVIZI USA DI BASE IN ITALIA HANNO MANDATO UN MESSAGGIO A #TRUMP I cinesi, dopo i vari salamelecchi della Via della… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo messaggio "Rinasce un fiore dopo un fatto brutto": è "Vita" il messaggio di speranza di 5 musicisti abruzzesi Zonalocale Coronavirus: Mattarella, ‘Pasqua in solitudine per tanti e anche per me’

Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, ...

CORONAVIRUS E SPORT

Lo ha reso noto la società neroverde in un comunicato ufficiale. "Vista l'ondata di messaggi di queste ore, dopo la diffusione di voci sulla mia positività al Covid-19, tengo a intervenire ...

Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, ...Lo ha reso noto la società neroverde in un comunicato ufficiale. "Vista l'ondata di messaggi di queste ore, dopo la diffusione di voci sulla mia positività al Covid-19, tengo a intervenire ...