Domenico Russo: "La situazione carceraria italiana mostra le sue croniche carenze"

Benevento – "Premesso che ciascuna pena giusta deve essere eseguita interamente e con certezza, così come previsto dalla nostra Carta costituzionale, va sottolineato come la situazione carceraria italiana, in questi tempi di quarantena, abbia mostrato ancora una volta le sue croniche carenze". Inizia così una nota stampa a firma del presidente della Camera Penale di Benevento Avv. Domenico Russo. "Tutti i soggetti coinvolti subiscono le "non scelte" di una classe politica inadeguata e impreparata sul tema e così accade che detenuti, polizia penitenziaria e direzioni degli istituti detentivi vengano lasciati in balia degli eventi, che sono senza precedenti e per questo meriterebbero una risposta seria, responsabile e coraggiosa. Restiamo ancora, nonostante tutto, in fiduciosa attesa.

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Russo Domenico Russo: "La situazione carceraria italiana mostra le sue croniche carenze" anteprima24.it Castrovillari: il Comune ha avviato la consegna dei buoni spesa

Lo hanno reso noto il sindaco, Domenico Lo Polito , e l’Assessore alle Politiche Sociali, Pino Russo, ricordando che “le procedure ed attività accompagnate e rese dal Settore 5 dell’Ente “Welfare ...

Coronavirus. Rometta: #Andràtuttobene, si conclude il concorso di disegni

I lavori sono stati giudicati da una giuria composta dall’assessore Nino Cirino e composta da Raffaele D’Amuri, Alessandro Previti, Domenico Romano e Tania Mastronardo. A loro si è poi affiancata, ...

