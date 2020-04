Di Maio: “Senza l’Italia non esiste l’Ue, c’è in ballo il futuro” (Di sabato 11 aprile 2020) Il ministro per gli affari esteri risponde alle domande ricevute in diretta alla Rai. “Non è una questione politica, se cade uno cadono tutti gli altri”, dichiara Di Maio. Continua a tenere banco il dibattito politico, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Giuseppe Conte. Non sono mancate le critiche da parte dell’opposizione, dopo che … L'articolo Di Maio: “Senza l’Italia non esiste l’Ue, c’è in ballo il futuro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 11 aprile 2020) Il ministro per gli affari esteri risponde alle domande ricevute in diretta alla Rai. “Non è una questione politica, se cade uno cadono tutti gli altri”, dichiara Di. Continua a tenere banco il dibattito politico, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Giuseppe Conte. Non sono mancate le critiche da parte dell’opposizione, dopo che … L'articolo Di: “Senza l’Italia nonl’Ue, c’è inil futuro” proviene da www.meteoweek.com.

