Dall’anno zero della destra italiana alla sua rinascita

"Ora questa non è la fine. Non è nemmeno l'inizio della fine. Ma è, forse, la fine dell'inizio," affermava Sir Winston Churchil riferendosi alla battaglia di El Alamein Le elezioni politiche del 2013 passeranno alla storia come l'anno zero della destra italiana. L'annus horribilis della destra ha avuto il suo "inizio della fine" con alcuni antefatti incontrovertibili ed inconfutabili. Nel 2009 con lo scioglimento della moderna destra di governo di Alleanza nazionale e la contestuale confluenza nel Pdl, la destra vedeva interrompersi bruscamente un percorso importante per vivere una complicata questione identitaria, resa ancora più forte dalla successiva crisi nei rapporti tra Berlusconi e Fini che portò, nel 2011, alla rottura finiana con la dolorosa scissione a destra e l'inizio della infinita ...

