Da Monza al mare di Santa Margherita Ligure | donna si giustifica | “Non posso stare senza

(Di sabato 11 aprile 2020) Unadi 60 anni, residente a, è stata sorpresa in spiaggia adai carabinieri: "Nontintarella", avrebbe detto la 60enne ai militari dell'Arma, aggiungendo di essere pronta a pagare la multa. Nonostante i divieti e le raccomandazioni, laha lasciato la Brianza per raggiungere la seconda casa al. L'allarme del vice presidente della Lombardia Fabrizio Sala: "Troppi spostamenti lungo le arterie che portano a località turistiche".

Soprattutto, non si ferma a Milano. «Il capoluogo merita una attenzione particolare», ha affermato l ... le gite fuori porta e le riunioni tra parenti. Ma anche le "fughe" al mare o in montagna.Milano, 11 apr. (askanews) – L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio ... non come qualcuno sta facendo andando al mare”. Riguardo l’intera Regione, il numero di positivi è aumentato di 1 ...