Da casa mia, mi affaccio sul carcere di San Vittore (Di sabato 11 aprile 2020) Dove siamo? Siamo chiusi nelle nostre case, se ne abbiamo una. Tutti uguali e tutti diversi, come sempre, ma in un modo nuovo, inedito e speciale. Tutti uguali, innanzitutto, lo siamo per l’improvvisa irruzione della fragilità nelle nostre vite: della fragilità del mondo e di quella che è in noi, che della prima è sia specchio che conseguenza (e La fragilità che è in noi è anche il titolo di un piccolo libro di Eugenio Borgna, bellissimo e prezioso). Lo … Continua L'articolo Da casa mia, mi affaccio sul carcere di San Vittore proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Anziani morti nelle Rsa - aperta inchiesta per epidemia colposa nella casa di riposo di Mediglia

Coronavirus - inchiesta su casa di cura milanese : indagato il dg per epidemia colposa

Coronavirus : chiusi in casa? 15 consigli per risparmiare energia (Di sabato 11 aprile 2020) Dove siamo? Siamo chiusi nelle nostre case, se ne abbiamo una. Tutti uguali e tutti diversi, come sempre, ma in un modo nuovo, inedito e speciale. Tutti uguali, innanzitutto, lo siamo per l’improvvisa irruzione della fragilità nelle nostre vite: della fragilità del mondo e di quella che è in noi, che della prima è sia specchio che conseguenza (e La fragilità che è in noi è anche il titolo di un piccolo libro di Eugenio Borgna, bellissimo e prezioso). Lo … Continua L'articolo Damia, misuldi Sanproviene da il manifesto.

fedesene : Ho fotografato tutti i guanti e le mascherine buttati a terra da casa mia al supermercato No, il coronavirus non c… - PiazzapulitaLA7 : 'Mia madre è morta da sola. Senza l'affetto dei propri cari. Perché tanto le RSA sono dei corridoi per la morte e c… - fedesene : Ho fotografato tutti i guanti e le mascherine buttati a terra da casa mia al supermercato - Android_iOS_ : RT @JokerFLECK73: La danza delle farfalle ?? ?? Auguro a tutti voi di poter ritornare presto a volare così liberamente (Video tratto dal gia… - chia_f99 : RT @TaniaMorita: Purtroppo il decreto #curaitalia non ha permesso l’indennità a mia madre. È l’unica cosa che riesco a fare da casa, se qua… -

Ultime Notizie dalla rete : casa mia Da casa mia, mi affaccio sul carcere di San Vittore Il Manifesto Anna Ascani, sono guarita, dopo 31 giorni si fa fatica a crederci

È questa la ragione per cui bisogna stare in casa: meno contatti vuol dire meno contagi. E meno contagi vuol dire più ossigeno, letteralmente, al nostro sistema sanitario. Sto da quasi un mese ormai ...

Scrivere al tempo del Covid-19Il cielo in due o tre stanze

Hai strattonato anche il più ottuso, il più robusto, i più leggeri li hai buttati giù nel fosso. La casa è diventata il mondo, i muri la città, questo pezzetto di tavolo la mia dimora. I pensieri che ...

È questa la ragione per cui bisogna stare in casa: meno contatti vuol dire meno contagi. E meno contagi vuol dire più ossigeno, letteralmente, al nostro sistema sanitario. Sto da quasi un mese ormai ...Hai strattonato anche il più ottuso, il più robusto, i più leggeri li hai buttati giù nel fosso. La casa è diventata il mondo, i muri la città, questo pezzetto di tavolo la mia dimora. I pensieri che ...