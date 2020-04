Coronavirus, Villani “Vaccino arrivera' in tempi record” (Di sabato 11 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il vaccino sta facendo un percorso a tempi di record, credo si possa essere fiduciosi per ottenere qualcosa in tempi straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto”. Lo ha detto Albero Villani, presidente della Societa' italiana pediatria, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. “E' anche l'occasione per ribadire che il percorso vaccinale di ogni bambino puo' e deve essere garantito e continuato, specialmente in questo periodo. Inoltre prepariamoci per l'autunno, sara' molto importante che tutti coloro che si dovranno vaccinare per l'influenza lo facciano. Mai come questo autunno sara' molto importante vaccinarsi”, ha aggiunto. Per Villani, inoltre, “normalmente, per arrivare a un vaccino che venga commercializzato il tempo medio e' di 2-3 anni, in questa occasione penso che i tempi saranno molto piu' brevi, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - trend stabile. Villani : “Tempi brevi per il vaccino”

Coronavirus - Villani (comitato scientifico) : “Picco? Tema di poco interesse. Non cambia nulla : siamo in guerra - rispettiamo le regole”

Coronavirus - Villani : “Non c’è mortalità tra bambini - non è pediatrico” (Di sabato 11 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il vaccino sta facendo un percorso adi record, credo si possa essere fiduciosi per ottenere qualcosa instraordinariamente rapidi e questo ci conforta molto”. Lo ha detto Albero, presidente della Societa' italiana pediatria, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. “E' anche l'occasione per ribadire che il percorso vaccinale di ogni bambino puo' e deve essere garantito e continuato, specialmente in questo periodo. Inoltre prepariamoci per l'autunno, sara' molto importante che tutti coloro che si dovranno vaccinare per l'influenza lo facciano. Mai come questo autunno sara' molto importante vaccinarsi”, ha aggiunto. Per, inoltre, “normalmente, per arrivare a un vaccino che venga commercializzato il tempo medio e' di 2-3 anni, in questa occasione penso che isaranno molto piu' brevi, ...

rtl1025 : ?? 'Normalmente per arrivare ad un #vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni. In quest'occasione pen… - abdo_massa : RT @marifcinter: Villani (presidente della Società italiana di pediatria): 'Vaccino contro coronavirus sta marciando spedito a tempi di rec… - ZerounoTv : Coronavirus, Villani “Vaccino arrivera’ in tempi record” - LaNotiziaTweet : L'Italia supera i centomila contagi. Continua il calo dei ricoveri. Quasi 20mila le vittime. Villani (Cts): 'Il vac… - r_campix : RT @marifcinter: Villani (presidente della Società italiana di pediatria): 'Vaccino contro coronavirus sta marciando spedito a tempi di rec… -