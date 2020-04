Coronavirus Veneto, ultime notizie: morti, contagiati al 10 aprile (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus Veneto, ultime notizie: morti, contagiati al 10 aprile Ammonta a 824 il numero complessivo dei deceduti per Coronavirus nella regione Veneto, sommando i 9 deceduti confermati due notti fa e i 19 durante il corso della giornata di ieri.Segui Termometro Politico su Google News Dal bollettino generale è emerso anche un aumento dei contagiati, che sono arrivati in tutto a 10.687. Resta invariato il numero di pazienti ricoverati in ospedale, ma con una diminuzione di ricoveri in terapia intensiva. Infine sono 1.624 i dimessi e 2.281 i negativi successivamente al controllo del secondo tampone. Ecco nel dettaglio, per ogni provincia, come sono suddivisi i dati sopra riportati: Padova 2585 contagiati attualmente positivi, 380 negativizzati, comune di Vo’ Euganeo 11 contagiati e 73 negativizzati, Treviso 1421 contagiati e 433 negativizzati, Venezia 1229 ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 831 vittime totali in Veneto - in miglioramento le condizioni di Boris Johnson

